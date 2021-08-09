السيسي: طلبت منذ 3 سنوات ضم «الألعاب» ضمن المجموع في المدارس والجامعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه طلب منذ 3 سنوات، أن تكون الرياضة في المدارس والجامعات ضمن المجموع، «حتى لو هيخلوا فيه فترة انتقالية منحسبهاش ضمن المجموع، بس بعد كده تبقى ضمن المجموع عشان الناس تهتم بيها».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أثناء تهنئته لفريال أشرف بالميدالية الذهبية التي حققتها في لعبة الكاراتيه في «طوكيو2020»: «بقول كده عشان الأسر تاخد ولادها ويروحوا المراكز يلعبوا رياضة».