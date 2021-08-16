محمد حماقي يقترب من 5 ملايين مشاهدة بـ «لو هتسيب» على يوتيوب

اقترب المطرب محمد حماقي بكليبه الجديد «لو هتسيب»، من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بعد 3 أيام من طرح الكليب.

«لو هاتسيب» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج أحمد إبراهيم، وديجتال ماستر، لطارق مدكور، وفواصل موسيقية أحمد ابراهيم، ووتريات لسعيد كمال، وجيتار لمصطفى أصلان.

وتصدر حماقي التريند في عدد من الدول العربية باغنيه "لو هتسيب"حيث حصل علي المركز الأول والثاني فى 9 دول عربية وهم مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.

ونالت الأغنية إشادات عديدة من جمهور المطرب محمد حماقي لما تحمله من إيقاع هادئ.

وتقول كلمات الأغنية:

ولو هتسيب

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناهابلا متاهة

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناهاقفلناها

ولو هتسيب

موافقك عادى بس،تسيبنى بشروطىماتتعبنيش

كأنك ناوى على موتى

وبدِّل قلبى ده ب قلبك وبعدها غيب

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟

أخلي بالى من نفسى اللى سايبانى ورايحة وراك عشان مالهاش حبيب تانىده أنا ح أعانى

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟

أخلى من نفسى وليه يعنى؟

وبتقولهالى وانت خلاص مودعنى

طب اقنعنى