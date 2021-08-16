وزير الرياضة: «يجب احترام الجماهير وانفعالاتها»

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ظاهرة التعصب بين الجماهير المصرية خاصة جماهير الأهلي والزمالك، مؤكدا أن الملفات الجماهيرية يجب أن تحترم، لأن مشجع كرة القدم ينتمي لمؤسسة بعينها ويحب انتمائه لهذه المؤسسة وله طريقته، مشددا في نفس الوقت أن هناك دورا للدولة بهذا الملف تقوم به دائما في الوقت المناسب، ولولا تدخلها لكان الواقع سيكون أسوأ من ذلك بكثير.

وقال «صبحي»، خلال تصريحات تلفزيونية الأحد: «لما بنتكلم بنتكلم بحساب، ولما بنحاسب بنحاسب بحساب، ومش كل اللي بيتعمل بيتقال، ولا هيتقال».

أشرف صبحي: خطوات كثيرة قامت بها الوزارة لمواجهة التعصب الكروي

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هناك أمور كثيرة وخطوات جادة وهامة اتخذت على مستوى هذا الملف، وأسفرت عن نتائج هامة جدا، مشيرا في الوقت ذاته أن ملف التعصب الجماهيري تعاني منه كل الدول بلا استثناء، بدليل ما حدث خلال نهائيات بطولة يورو 2020، بين جماهير المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإيطالي من أحداث شغب جماهيري كبيرة.

وزير الشباب والرياضة: الجماهير وانفعالاتها يجب أن تحترم

وأردف وزير الرياضة، أن الجماهير وانفعالاتها تحترم أي كان انتمائها، موضحا أن حل هذا التعصب يتطلب توعية كبيرة منذ الصغر بالمدارس، بالإضافة إلى الكثير من الخطوات الأخرى، التي ستحقق نتائج قريبة وبعيدة على مستوى هذا الملف.

أشرف صبحي: سنزيد من صلاحية الوزارة بالقانون لمواجهة ظاهرة التعصب الكروي ووأدها

وأوضح الوزير أن ظاهرة التعصب الكروي متواجدة منذ سنوات طويلة، لكنها زادت بشكل أكبر مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأمور الأخرى التي ساعدت على ظهورها بشكل أوضح أمام الجميع، كاشفا أن الوزارة تعمل بشكل جدي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال حملات التوعية وخلافه، كما أن الوزارة ستحرص على زيادة صلاحية الوزارة بالقانون بما يساعدها على وأد هذه الظاهرة وما يماثلها من ظواهر.