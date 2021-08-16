انتشرت مؤخرًا قناة «لنا» السورية «LANA TV»، والتي اشتهرت بعرض أبرز البرامج والمسلسلات الدرامية الشهيرة، لكن مع العام الجاري، وتغير تردد القنوات خاصة على القمر الصناعي النايل سات، أصبح البعض لا يجد بعض القنوات، ويبحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عنها ومنها تردد قناة «لنا» السورية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تردد قناة لنا السورية الجديد 2021 LANA TV على القمر الصناعي نايل سات، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال التلفزيون، وذلك في التقرير التالي:

تردد قناة لنا السورية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات.

ويمكن لعشاق الدراما السورية والعربية، متابعة قناة لنا السورية LANA TV، من خلال ضبط التردد على التلفزيون، والذي جاء كالآتي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 11277

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة : HD

أبرز البرامج المعروضة على قناة لنا السورية

وتقدم القناة السورية الكثير من البرامج المتنوعة والتي منها «راحت علينا» من تقديم هشام حداد، بالإضافة إلى برنامج «معنى» وبرنامج «خيار وسرار»، وبرنامج «سيدات»، كما تقدم برنامج «من البابوج للطربوش»، بجانب برنامج «الرأي العام».

خطوات ضبط قناة لنا السورية على التلفاز

ويمكنك ضبط تردد قناة «لنا» السورية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابة.

- اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.