انتحار شاب شنقا في الفيوم.. أزمة مالية قادته للاكتئاب

انتحر شاب بمحافظة الفيوم، لم يكمل عامه الـ25، بشنق نفسه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بمنطقة سنورس، بجوار مسجد المداكرة، التابع لمركز سنورس، مساء اليوم الجمعة، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، التي أدخلته في الاكتئاب، بسبب فشله في الحصول على عمل، ونتيجة لظروف فقره، فيما قامت أسرته بإبلاغ الأجهزة الأمنية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس مركز سنورس، لتكون الحالة الثانية التي تشهدها محافظة الفيوم في أسبوع.

انتحار شاب بسبب «الفقر والاكتئاب»

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سنورس، يُفيد بقيام شاب يدعى «نصر الدين.ع.ع»، يبلغ 25 عامًا، بشنق نفسه نتيجة مروره بأزمة نفسية وحالة من الاكتئاب، أصابته مؤخرًا نتيجة البطالة والفقر، لعدم حصوله على عمل خلال الفترات الأخيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سنورس إلى مكان الواقعة، حيث وُجدت جثة الشاب مشنوقا، بإبلاغ هيئة الإسعاف بمرفق إسعاف محافظة الفيوم، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس التابع لمحافظة الفيوم.

بلاغ بانتحار شاب بتناول حبة الغلة القاتلة

ولم تكن حالة الشاب هي حالة الانتحار الأولى التي تشهدها محافظة الفيوم خلال هذا الشهر، ففي الثاني من أغسطس الجاري، تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة أبشواي، بانتحار شاب، 18 سنة، بتناول حبة الغلة القاتلة، وجرى نقله إلى مستشفى الزهراء التخصصي، ولكنه توفي خلال محاولات إنقاذ حياته.