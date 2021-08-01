رمضان «شنق نفسه».. زوجته تركت البيت وطلبت الطلاق

مشاجرة نشبت بين «رمضان» وزوجته، تركت على إثرها منزل الزوجية بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، لأول مرة، فحاول كثيرا أن يُنهي الخلاف ويُعيدها للمنزل إلا أنّها رفضت وأصرت على البقاء في منزل أهليتها والانفصال عنه، فجلس مصدوما يفكر ماذا يفعل؛ ليقرر التخلص من حياته، وشنق نفسه باستخدام حبل ربطه في سقف غرفته، وحينما دخلت ابنته لتناديه لتناول وجبة الغداء اكتشفت الواقعة.

انتحار أربعيني شنقا

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، بانتحار أربعيني شنقًا داخل منزله بجوار الساحة الشعبية بمدينة سنورس؛ لمروره بضائقة نفسية بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته تركت على إثرها المنزل.

الشرطة والنيابة يعاينان جثة اربعيني انتحر شنقًا

وعلى الفور، توجهت قوة من قسم شرطة سنورس بقيادة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبينّ أنّ الجثة لشخص يدعى رمضان قرني حميدة ويبلغ من العمر، 43 سنة، وتبينّ أنّه تخلص من حياته بالانتحار شنقًا لمروره بأزمة نفسية إثر وجود خلافات بينه وبين زوجته تركت على إثرها منزل الزوجية.

ربط حبل في المروحة.. انتحار أربعيني شنقًا

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة ومسرح الجريمة، وتبينّ أنّ الأربعيني قام بربط حبل في جنش حديدي مثبت بسقف الغرفة معلق به مروحة سقف، ثم قام بشنق نفسه، للتخلص من حياته بعدما تركته زوجته إثر خلافات زوجية بينهما، واكتشف أبنائه انتحاره حينما دخلوا عليه لمناداته لتناول وجبة الغداء وفوجئوا به منتحرًا فأبلغوا الشرطة على الفور.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.