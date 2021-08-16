في عيد ميلاده.. أغاني لـ تامر حسني «كلها أمل»

يحتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاده الرابع والأربعين، اليوم الإثنين، إذ أنَّه من مواليد 16 أغسطس عام 1977، وكعادته يدخل عامه الجديد متسلحًا بالإرادة والأمل بهدف تحقيق نجاحات فنية جديدة، وشحذ همم جمهوره ودعوتهم إلى الأمل وعدم اليأس من الحياة مهما كانت الصعوبات والمعوقات.

ويُعد تامر حسني أكثر مطربي جيله داعيًا للأمل في أغنياته، حيث يحرص دوماً علي بث مشاعر إيجابية تهدف إلي التمسك بتحقيق الأحلام والأمال والطموحات، وذلك من خلال أغنياته التي سنرصد عدد منها في السطور المقبلة.

الموضوع فيك

قدم تامر حسني أغنية «الموضوع فيك» دعماً لمرضي السرطان من الأطفال، حيث صورها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج هادي الباجوري عام 2018، وتقول كلمات الأغنية:-

اوعي تخلي الدنيا تمشيك

وتخلي كلامها يمشي عليك

ولا أي ظروف تتحكم فيك

طول ما فيه ناس بتساعد حواليك

هتتفكر ليه ده الموضوع فيك

طول عمري أنا أقوي من الأيام

والضلمة برضو هرسم فيها أحلام

وتحت أنا أي ظروف هطلع أدام

إبدأ بنفسك

ودعا تامر حسني جمهوره في أغنية «إبدأ بنفسك» إلي مقاومة الأهواء، وعدم النظر لأرزاق الغير، وشكر المولى عز وجل على نعمه، إذ تقول كلمات الأغنية:-

ابدأ بنفسك

اغلب شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء

اغلب شيطانك

لا الدنيا تأخدك الحق فوق

مش هبص لرزق غيري

وهحمد ربنا على كرمه

اللي يشوف آلام الناس

بجد يهون عليه ألمه

وهحافظ على لساني ومفيش

كلام على حد مش موجود

اللي جاي أحلي

وإبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، طرح تامر حسني أغنية «اللي جاي أحلي» بعد اندلاع الثورة بأشهر قليلة في ألبوم يحمل الاسم نفسه، متوقعاً في أغنيته أن القادم أفضل لا محالة، وتقول كلمات الأغنية:

السنة دي عدت علينا صعبة، صعبة أوي

بس المهم إننا في الآخر بقينا لبعض

وحاضنين بعض وحاضنين أوي

ولسه اللي جاي أحلى

مش تمثال

وطرح تامر حسني أغنية «مش تمثال» ضمن أحداث فيلمه الأخير «مش أنا»، وذلك انطلاقاً من الحالة التي يعيشها بطل الفيلم عقب إصابته بمرض نادر، إذ يحمسه للنهوض من كبوته ومواصلة حياته بشكل طبيعي، وتقول كلمات الأغنية:-

يمكن كلامك لسه مش مفهموم

وده أمر محبط بس مش هيدوم

امسك وتبت في اللي نفسك فيه وثبت قبلك

وتعلم إنك لما تقع لازم تقوم

طول ما أنت مش تمثال عافر يمين وشمال

ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال

شوف قيمة الموجود اصرخ قول أنا موجود

ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود

ممنوع تخاف او تتهزم ممنوع علشان

مفيش للي ابتديته رجوع

الحياة

وأراد تامر حسني بث طاقة إيجابية لجمهوره في فيلم «حالة حب»، وذلك من خلال أغنية «الحياة» التي تقول كلماتها:-

امبارح والنهاردة وبكرة وكل يوم

هي إيه الحياة حبة أمل حبة جنون

يوم مليان فرح ويوم مليان دموع

ويوم فوق القمر ويوم وسط الشموع

أيام جايين نعيشها بكل لحظة فيه

وكل ما تنتهي غنوتنا نبتديها