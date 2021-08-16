«منخفض الهند انكمش».. كل ما تريد معرفته عن طقس اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ الطقس اليوم الاثنين يشهد انخفاضا جديدا لدرجات الحرارة، مفسرة ذلك بسبب انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة «المرتفع الآزوري».

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء على السواحل الشمالية والوجه البحري معتدلة نسبيا، ويمتد للقاهرة، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وكشفت الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين، على كل مناطق جمهورية مصر العربية، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الجو، ما يزيد في الإحساس في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة وزيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة 3 إلى 5 درجات.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 34 26

مطروح 32 25

السلوم 30 25

سيوة 37 24

بورسعيد 31 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 38 28

حلايب 35 29

رأس حدربة 37 29.