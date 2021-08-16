مسؤول أمريكي: قواتنا أطلقت النار بمطار كابول لمنع حشود من دخول طائرات

قال مسؤول أمريكي، إن القوات الأمريكية، اضطرت لإطلاق النار بـ«مطار كابول» بأفغانستان، لمنع حشود من دخول طائرات عسكرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وكالات أنباء، أشارت في وقت سابق، إلى أن القوات الأمريكية، أطلقت النار في الهواء بالمطار للمنع حشد من الأفغان من الفرار على متن طائرات عسكرية.

وأوضح المسؤول، أن الطائرات العسكرية بالمطار مخصصة لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنتف ي وقت سابق، أن الجيش الأمريكي أمن محيط المطار، مضيفة أنه تم إخلاء سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.

وأكدت الخارجية الامريكية، أن العلم الأمريكي سُحب من سفارة الولايات المتحدة في كابول.

فوضى في «مطار كابول» بعد توافد المواطنين الأفغان هربا من «طالبان»

وأشارت القناة الإخبارية في وقت سابق، إلى فوضى شهدها «مطار كابول» بعد توافد المواطنين الأفغان هربا من حركة «طالبان».

من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية في افغانستان، مواطنيها بعدم التنقل إلى «مطار كابول»، مؤكدة أن المدينة غير آمنة.

وكان مسؤول أمريكي، قال في وقت سابق، إن معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا كابل بعد سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية «كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس الاثنين، أن بلادها ستنشر أفرادا وطائرة عسكرية للمساعدة في إجلاء مواطنيها وبعض الأفغان الذين عملوا مع قوات نيوزيلندا.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي، إنه تم تحديد هوية حوالي 37 أفغانيا عملوا إلى جانب قوات الدفاع النيوزيلندية.

وأشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا، إلى أن الحكومة لا تتوقع أن يتدهور الوضع في أفغانستان بهذه السرعة.