أعشاب ونباتات طبية تشتهر بها جنوب سيناء.. تعرف عليها

تتميز محافظة جنوب سيناء بوجود العديد من النباتات الطبية التي تنمو في قلب الصحاري وأعالي الجبال نتيجة هطول الأمطار والسيول التي تتعرض لها المحافظة كل عام.

بدو جنوب سيناء يعرفون قيمة هذه الأعشاب والنباتات ويستخدمونها بديلًا عن الأدوية الكيميائية مما ساعد في شفاء العديد من الحالات، على حد قولهم، حيث جاءت خبرة أهالي الوديان والتجمعات البدوية بقيمة وأهمية الأعشاب الطبية كعامل مهم لانتشار العلاج بالأعشاب في بعض المدن، وحرص آلاف الأشخاص على اقتنائها، لأن هناك نباتات لا غنى عنها للمواطن مثل الحبق، الزعتر، البعثيران.

الأعشاب والنباتات الطبية.. سانت كاترين مركز النباتات الطبية والأعشاب الطبيعية

تقع مدينة سانت كاترين في منطقة مرتفعة فوق مستوى سطح البحر بنحو 1500 متر، ويمثل الشتاء أهم الفصول بالنسبة للمدينة؛ حيث تتعرض لأمطار وسيول وبعض الفترات تكسو الثلوج البيضاء المدينة بالكامل وقمم الجبال، ما يساعد في نمو النباتات والأعشاب الطبية في قلب الجبال.

اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، قال إن سانت كاترين تشتهر بالسياحة الدينية وانتشار الأعشاب الطبية، موضحًا أنه نظرًا لاهتمام المواطنين والسياح بالأعشاب والنباتات الطبية جرى إنشاء مزرعة للنباتات الطبية في المدينة تضم 6 صوب لاستزراع النباتات الطبية والعطرية وإنتاج كمية كبيرة لبيعها، وهي أول مزرعة يتم إنشاؤها بعد الإقبال الكبير على شراء النباتات الطبية التي تعالج بعض الأمراض، وضمت صوبًا لعدد كبير من النباتات الطبية يشرف عليها الشيخ أحمد صالح المعروف بحكيم كاترين خلفًا للشيخ أحمد منصور.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين من أشهر المدن في مجال الأعشاب والنباتات الطبية في العالم، إذا تضم ما يزيد عن 50 نباتًا عطريًّا غير موجود في أي مكان في العالم سوى بمدينة سانت كاترين، موضحًا أن المحافظة تسعى منذ أعوام لتطوير هذه الثروة وزيادة إنتاجيتها بهدف تسويقها عالميًّا.

الأعشاب والنباتات الطبية.. أهم النباتات الطبية والأعشاب الطبيعيه في جنوب سيناء

الشيخ أحمد صالح، شاب لا يتعد عمره 35 عامًا، تعلم على يد الشيخ أحمد منصور الذي عرف على مدار 20 عاما بحكيم كاترين، يقول الحكيم الشاب أن هناك أكثر من 100 نبات طبي وعطري في مدينة سانت كاترين فقط منها 36 نبات لا تنمو إلا في سانت كاترين فقط ولا تنمو في أي مكان بالعالم.

وأوضح أن سيناء بالكامل كنز للنباتات الطبيعية، لأن الأمطار تسقط عليها كل شتاء وتتحول إلى سيول، مضيفًا أن الأعشاب التي تنمو في جبال وصحاري شبه جزيرة سيناء تستخدم إما في العلاج من بعض الأمراض أو لاستخراج العطور، ومن أشهر النباتات الطبية وأشهرها الحبق الذي يعالج تقلصات البطن ويطلق عليه النعناع الجبلي، والروزماري الأخضر يستخدم كشراب مثل الشاي ويساعد في الحفاظ على وظائف الكلى، وتساعد عشبة الروزماري في علاج التهاب اللوز والمفاصل وهي مهدئة للعضلات، السموا تعالج أمراض السكري وطرد سموم الجسم.

ولفت إلى أن أشهر النباتات التي تنمو في شقوق الصخور وتساهم في علاج الروماتيزم، حيث يتم غلي أوراقها وتبخير المصاب بها، وعشب العاذر التي تشبه الزعتر وتفيد في علاج المغص. الزعتر نبات طبي عطري يستخدم في الطعام واستخراج العطور، والبعثيران نبات يستخدم في علاج التقلصات وهو يمتاز بالرائحة الجميلة، ونبات الهنيدة يساهم في القضاء على الحصوات والأملاح والنقرس، وعشبة الساموا التي تساعد بعلاج السكر وطرد السموم، وعشبة الجعدة التي تفيد بعلاج المسالك البولية والبكتيريا والوزن الزائد، وعشبة القيصوم التي تساعد في علاج الصداع والرمد.