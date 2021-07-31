بتكلفة 2 مليار جنيه.. 8 معلومات عن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لإنشاء أضخم مشروع في تاريخ مدينة سانت كاترين، وهو مشروع التجلي الأعظم الذي نادى به من قبل الرئيس الراحل أنور السادات.

وكلف الرئيس وزارة الإسكان بوضع خطة لإنشاء مشروع التجلي الأعظم، ليليق بمكانة مدينة سانت كاترين السياحية الدينية، خاصةً أنها تضم واحدًا من اقدم أديرة العالم، وهو دير سانت كاترين.

وجرى إسناد مشروع التجلي الأعظم إلى الجهاز المركزي للتعمير، والذي يرأسه اللواء محمود نصار، لوضع خطة تنفيذه بمشاركة جهاز تعمير سيناء، برئاسة المهندس محسن سعيد حامد، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

8 معلومات عن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

１- يقع المشروع في مدينة سانت كاترين وتصل تكلفته إلى نحو أكثر من ملياري جنيه.

２- الهدف من المشروع هو تسويق المدينة عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية؛ وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث.

３- المشروع يتلخص في إنشاء 14 مشروع، أبرزها تطوير المطار، لاستقبال كل الرحلات الجوية، وتوسعة وازدواج الطرق الداخلية والخارجية للمدينة، وإقامة فنادق في منطقة الوادي المقدس، ورفع كفاءة باقي الفنادق والمنشآت السياحية الموجودة.

４- أعمال التطوير سوف تراعي عدم المساس بموقع الوادى المقدس، وكذلك الجزء الرئيسي من المحمية الطبيعية، والتأكيد على عدم إقامة أي مبان بهذه المواقع، حفاظا على قدسية وأثرية هذه المواقع.

５- سيتم تطوير منطقة وادى الدير، بوضع نظام إضاءة مناسب، وإزالة الأعمدة الكهربائية من باب السلسلة حتى مدخل الدير، وإنشاء بوابة أمن للحقائب والأفراد، وغرفة مراقبة أمنية وكاميرات مراقبة بأنحاء الدير كافة.

６- ترميم بعض الكنائس داخل الدير، مثل كنيسة اسطفانوس ويوحنا، ووضع نظام إطفاء تلقائي، وتحذير ضد الحريق شامل.

７- عمل دراسة هيدرولوجية متكاملة لتجنب أخطار السيول، خاصة وأن المدينة تقع في ملتقى العديد من الأودية ومهددة بالسيول.

８- سيشمل التطوير توفير سيارات كهربائية صغيرة جولف، لنقل الزوار من منطقة انتظار السيارات إلى الدير، إلى جانب وجود طريق للمشاة، وآخر للجمال، كوسيلة انتقال إلى الدير.