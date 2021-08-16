أسعار الذهب اليوم.. استقرار لليوم الثالث وسط ترقب لتحركات جديدة

سجلت أسعار الذهب، استقرارًا لليوم الثالث على التوالي محليًا وعالميًا، اليوم الأثنين 16 أغسطس، ليباع عيار 24 بسعر 895 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 783 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و264 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت سعر الأوقية، اليوم الإثنين 16 أغسطس، نحو 1.773.05 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا في مستهل اليوم الإثنين 16 أغسطس، واقتربت الأوقية من مستوى 1.773.05 دولار.

وبيع عيار 24 بسعر 57.00 دولار، وسجل عيار 21 نحو 49.87 دولار، وبلغ عيار 22 نحو 52.25 دولار، وبيع عيار 18 بـ42.75 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وتترقب الاسواق اليوم الإثنين، أسعار جديدة للذهب حيث تشير كل التوقعات للمتعاملين في سوق الذهب إلى التراجع الطفيف في الأسعار، يأتي ذلك عقب بدء البورصات العالمية لتعاملاتها بعد الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وتعرّض المعدن النفيس قبيل نهاية تعاملاته يوم الجمعة الماضي، للارتفاع في الأسعار عقب تراجعات متتالية خلال الأسبوع الماضي، وجاءت الارتفاعات مدعومة بتصاعد المخاوف حيال تفشي متحوّر دلتا الجديد، إضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي عالميًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على سعر الذهب وعزز الطلب على الذهب، ويتزايد الطلب على المعدن الأصفر وقت المخاوف والاضطرابات باعتباره ملاذًا آمنًا بالأسواق.

واستجابت أسعار المعادن لما يحدث في السوق العالمي وبأسعار الذهب، وارتفعت الفضة بنسبة 1.08% وسجلت نحو 23.365 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.16% وسجلت نحو 2621.50 دولار للأوقية.

تحركات الذهب محليا

يقول نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ أسواق الذهب تشهد هدوءا في الطلب ونراهن على نتائج الثانوية العامة لتحريك المبيعات، متابعًا «نستعد لهذه المناسبات من خلال وجود تشكيلة كبيرة من المشغولات الذهبيية بأوزان خفيفة وحجم كبير».