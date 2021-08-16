الخميس.. غلق باب تقديم طلبات حجز باكيات بـ«أسواق اليوم الواحد» بالعبور

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استقبال 350 متقدمًا لشغل باكيات أسواق منافذ الخير البديلة للباعة الجائلين بالحي الثاني خلف مرور المدينة، مؤكّداً استمرار تلقي طلبات الراغبين حتى يوم الخميس المقبل، مبينا أنَّ الباكيات متاحة بنظام مقابل الإشغال اليومي.

وأضاف «الغيطي»، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ تقديم الطلبات يومياً يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر جهاز المدينة، وهي مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنَّه على الراغبين في الحجز مراعاة الشروط التالية :

1 - تقديم طلب باسم رئيس الجهاز.

2 - أن يكون المتقدم من سكان مدينة العبور.

3 - تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر).

4 - ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة.

5 - ألا يكون قد حصل سابقا على باكية بالمنافذ هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى.

شروط التقديم للحصول على وحدة بمنافذ الخير

6 - يرفق بالطلب صحيفة حالة جنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور.

7 - طابع تأمينات.

8 - صورة بطاقة الرقم القومى.

إجراء القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة

كان المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أوضح أنَّه سيتمّ إجراء القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة على أن يتضمن السوق 30 باكية تضم أنشطة متنوعة، عبارة عن «دواجن وأسماك، وإصلاح ملابس، ومنظفات، وجزارة، وخضراوات، وسرجة، وعطارة، وفاكهة وألبان وبيض، إصلاح أحذية»، وهذا بخلاف عدة أنشطة أخرى متنوعة حسب الطلب، تنفيذاً لتلبية لحتياجات سكان المدينة.

تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ بالتعاون مع مديرية الطب البيطري

وفي سياق متصل، وجه المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بصورة دائمة وشن حملات تفتيش لضبط كل المخالفات مع محاولات الغش التجاري، والمخالفات الخاصة بسلامة وصلاحية الأطعمة بمنافذ الخير أسواق اليوم الواحد، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين العامة، مؤكّداً تنفيذ الحملات على جميع أقسام المنافذ بالسوق الحضارية، وإلزام البائعين بإظهار قوائم الأسعار على السلع المعروضة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تطهير وتعقيم كل منافذ البيع بالأسواق، بصفة دورية في أثناء التشغيل، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حرصاً على الصحة والسلامة العامة للمواطنين من سكان مدينة الشروق.