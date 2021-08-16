انتشال جثة غريق شاطئ «هدير» بالإسكندرية بعد طفوها على سطح المياه

طفت جثة غريق شاطئ «هدير»، بالإسكندرية على سطح المياه، فجر اليوم، قبل وصول قوات الإنقاذ النهري برفقة عدد من فريق «غواصين الخير»، بالإسكندرية، للبحث عن الجثة، وجرى انتشال الجثة من المياه وإبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

تفاصيل البحث عن غريق شاطئ هدير يالإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إن الفريق تلقى بلاغا بحالة غرق لشاب يدعى «نور الدين أحمد»، 20 سنة، فى شاطئ «هدير»، بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية.

وأضاف «المالحي»، لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بعدد من غواصين الخير من أجل معاينة المكان قبل بدء عمليات البحث عن ذلك الشاب الذي لقى مصرعه غرقا، صباح أمس، مشيرا إلى أن معلومات وردت للفريق بظهور جثة الغريق فجر اليوم وجرى انتشالها قبل بدء عمليات البحث التي كان من المقرر انطلاقها فجر اليوم الإثنين.

خطورة النزول لشواطئ العجمي

يأتي ذلك في ظل تكرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تحذيراتها من خطورة النزول للشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، مع التشديد على تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما على المصطافين لانعدام الرؤية، فيما طالبت رواد الشواطئ بضرورة الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ حفاظا على حياتهم، وإخلاء مياه البحر متي طلب منهم ذلك.