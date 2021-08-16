استئناف البحث عن غريق شاطئ هدير بالإسكندرية

لم تتمكن قوات الإنقاذ النهري برفقة عدد من فريق غواصين الخير بالإسكندرية، من انتشال جثة غريق شاطئ هدير، بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك بعدما توجه البعض قبل مساء الأحد إلى موقع الشاطئ من أجل البحث عن شاب عشريني غريق بذلك الشاطئ، أملا في انتشال جثمانه بعدما غرق منذ صباح الأحد، إلا أنه لم يتم إيجاده حتى الآن، ما يتوقع أن يكون قد لقى مصرعه نتيجة وجوده في المياه لقرابة يوم حتى صباح الاثنين.

فشل البحث عن غريق شاطئ هدير يالإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه قد ورد إليهم بلاغ بوقوع حالة غرق لشاب يدعى «نور الدين أحمد»، 20 سنة، غرقان فى شاطئ هدير، بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية.

وأضاف المالحي لـ «الوطن»، أنه تم الدفع بعدد من «غواصي الخير» من أجل معاينة المكان قبل بدء عمليات البحث عن ذلك الشاب الذي لقى غرقه منذ صباح الأحد، إلا أن العمليات بدأت مع فجر الاثنين على أمل انتشال الغريق وظهوره على سطح المياه.

خطورة النزول في شواطئ العجمي

يأتي ذلك في ظل تكرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، مع التشديد على تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما عليكم لانعدام الرؤية، فيما طالبت من المصطافين الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظا على حياتكم، وإخلاء مياه البحر متي طلب منكم ذلك.