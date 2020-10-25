الأوراق المطلوبة لإعفاء المتعثرين من سداد المصروفات الجامعية

انتظمت الجامعات في اليوم الأول من الأسبوع الثاني لانطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، فيما تستقبل الكليات حاليًا طلاب الفرق العليا بعد الأولى لسداد المصروفات الدراسية واستخراج البطاقة الجامعية" الكارنيه"، حيث أعلنت إدارات رعاية الشباب بالكليات البدء في استقبال طلبات المتعثرين في سداد المصروفات.

أوراق يجب تقديمها للإعفاء من قيمة المصروفات الجامعية:

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ بيان درجات نجاح ترم العام الماضي.

ـ الكارنيه الجامعي للعام الماضي.

ـ بحث اجتماعي يفيد بحالة الطالب المادية والاجتماعية من الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

ـ شهادة دخل لولي أمر الطالب، أو برينت من التأمينات الاجتماعية بقيمة المعاش.

ـ شهادة وفاة والد الطالب للطلاب الأيتام.

ـ التقارير الطبية لحالة الطالب الصحية إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة.

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن هناك دعم بلا حدود للطلاب ذوي الظروف الإجتماعية الصعبة وأصحاب الأمراض المزمنة والطلاب طوي الاحتياجات الخاصة.

وفي السياق ذاته قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة تدعم غير القادرين بلا سقف محدد، مؤكدًا ضخ أكثر من 10 مليون جنيه سنويًا دعمًا للخدمات التي تقدم للطلاب غير القادرين.

وأضاف الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تدعم صندوق رعاية الطلاب بالكليات بإدارات رعاية الشباب، بأكثر من 10 مليون جنيه لدعم جميع الأنشطة والاحتياجات للطلاب، وكذلك العلاج المخصص لهم سنويًا، مؤكدًا أن الرعاية للطلاب بمختلف المجالات حق للطلاب كفله الدستور والقانون.

وانطلق السبت الماضي الموافق 17 من أكتوبر الجاري، العام الدراسي الجامعي الجديد 2020ـ2021، بمختلف الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العام الحالي، نظام التعليم الهجين، الذي يربط ما بين التعليم التقليدي والتعليم الهجين.