«التضامن»: صرف مساعدات برنامج «تكافل» لمليونين و209 آلاف أسرة اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بصباح اليوم الخميس، صرف مساعدات برنامج «تكافل» لنحو 2 مليون و209 آلاف و519 أسرة، فيما تواصل الصرف لمن تخلف عنه لمستفيدي « كرامة»، البالغ عددهم مليون و260 ألفا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر، تشمل 9.3 ملايين أسرة، تضم 31 مليون مواطن.

ضم 130 ألف حالة جديدة إلى قائمة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة

من جانبه ، قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات له، إن الوزارة تنوي ضم 130 ألف حالة جديدة إلى قائمة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، موضحا أن هذا الأمر تمت مراعاته ببنود الموزانة الجديدة للدولة المصرية عن العام المالي 2021/2022، التي سيبدأ العمل بها بداية من أول يوليو القادم.

ولفت «عبدالسلام» إلى أنه سيتم للمرة الأولى ضم طلاب الجامعات إلى مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة »، لافتا إلى أن هذا الأمر تم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الاستثمار بالعنصر البشري، والاهتمام به على المستوى الصحي والنواحي التعليمية والنواحي الأخرى كافة.

وأكدت وزارة التضامن، أن هناك عدة معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

واشترطت «التضامن» للقبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

وأكدت الوزارة، ضرورة أن تكون الأسرة لديها أطفال من سن الميلاد وحتى 18 عاما، وضرورة تسجيل الأطفال من سن 6 سنوات بالمدارس.