القصة الكاملة لحادث غلاية الزيت.. راح ضحيتها رجل أعمال سعودي و4 آخرين

انتهى العمال من استراحة الظهيرة، يوم السبت الماضي، داخل مصنع تكرير الزيت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، ثم نهضوا لاستكمال أعمالهم، حيث توجه أحدهم نحو «غلاية الزيت»؛ لإجراء أعمال الصيانة بها.

ولكن بعد دقائق معدودة سقط العامل جثة هامدة داخل «غلاية الزيت»، ليلحق به آخر في محاولة لإنقاذ زميله، ثم الثالث ولتنتهي الكارثة بوفاة 5 أشخاص، من بينهم ثلاثة عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر.

مصرع 5 أشخاص داخل غلاية الزيت

حالة من الذهول أصابت الجميع داخل المصنع، بعد أن لقي 5 أفراد مصرعهم في «غمضة عين»؛ لتسود حالة من الحزن الشديد خرجت في شكل صراخ واستغاثة وصل صداها للمصانع المجاورة، حيث اقترب عدد من العمال في المصنع الملاصق لموقع الحادث لإنقاذ زملائهم لكن بعد فوات الآوان.

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استغاثة العمال

كان من بين العمال الذي أسرعوا نحو المصنع الذي شهد الحادث، رمضان جمعة، سائق، توجه نحو الصوت ليتفاجأ بالكارثة وظل برفقة زملائه في محاولة استخراج الجثث التي سقطت في «غلاية الزيت»، ولكن خوفًا على أرواحهم انتظروا قدوم قوات الأمن، مؤكدًا أن المشهد كان مؤلمًا لم يغادر خياله حتى تلك اللحظة.

شاهد عيان يروى كواليس الحادث

انتقلت «الوطن» لموقع الحادث والتقت بأحد شهود العيان «رمضان» الذي كان واقفًا بجوار باب المصنع متأثرًا لما حدث لزملائه مؤكدًا أن من بينهم اثنين سودانيين وعامل من أسيوط ونجل شريك المصنع من الفيوم بجانب أن الشريك الآخر الذي توفي كان سعودي الجنسية.

«الإهمال هو السبب في الكارثة دي إزاى مصنع بقاله حوالي سنة ونص شغال بدون تراخيص إزاى الجهاز سايبه كل ده»، بحسب الشاهد الذى وقف يدعو لأهالي الضحايا بالصبر، مطالبًا بمراقبة جميع المصانع التي تعمل بنفس الطريقة وتعرض حياة المواطنين للخطر.

إبلاغ شرطة النجدة

عقب وقوع الحادث تلقت شرطة النجدة إخطارًا من إدارة المصنع يفيد بوفاة عدد من العاملين بالمصنع بعد سقوطهم في «غلاية الزيت»، وانتقلت قوات الأمن من مركز شرطة كرداسة على الفور والدفاع المدني لموقع الحادث وعدد من خبراء التعامل مع مثل هذه الأحداث من الحرائق، وتم انتشال جثامين المتوفين من الغلاية بالتزامن مع وصول سيارتي إسعاف لنقل المتوفين.

تشميع المصنع

وأثبتت التحريات الأولية التي تم إجراؤها أن المصنع غير مرخص ويعمل منذ أكثر من عام، وتم تشميعه، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على اثنين من ملاك المصنع الذي تم بناؤه على مساحة نصف فدان وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة بالحادث لمباشرة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.