صاحب مصنع أبو رواش.. تسبب في وفاة 5 عمّال داخل غلاية زيت

5 ضحايا وحبس اثنين من الملاك، كان ذلك هو ما وصل إليه الحال داخل أحد المصانع بمنطقة أبو رواش بالجيزة، وذلك عقب مصرع 5 عمّال إثر سقوطهم داخل إحدى غلايات تكرير الزيت بالمصنع المخصص لتصنيع اللحوم، حيث لقي الضحايا مصرعهم بعدما ذابت عظامهم داخل الغلاية الضخمة دون التمكن من إنقاذهم، لتقرر النيابة حبس صاحب مصنع أبو رواش لحين الانتهاء من التحقيقات.

بداية الواقعة التي هزّت النفوس وخلعت قلوب العاملين في المكان كانت بسقوط أحد العمّال داخل غلاية تكرير الزيت بالمصنع وحاول الاستغاثة بزملائه الذين ما إن سمعوا أصوات صراخه حتى هرع أحدهم إلى الغلاية حيث مصدر الصوت وحاول إنقاذ صديقه لتنزلق رجله ويسقط هو الآخر داخل الغلاية.

مصرع 5 عمال بعد سقوطهم داخل غلاية الزيت

أصوات الصرّاخ دفعت عدد آخر من العمّال إلى محاولتهم نجدة أصدقائهم لينتهي الأمر بالفشل، وتكون المحصلة في النهاية مصرع 5 عمّال حاولوا نجدة الضحايا ليصبحوا هم أيضاً ضحايا آخرون، وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد ورد إليها بلاغ بوقوع حادث داخل المصنع المذكور، لتتوجه قوة على الفور إلى المكان محل البلاغ ترافقها قوة من رجال الشرطة بمركز شرطة كرداسة، وتمكنت القوات المعنية من استخراج الجثث من الغلاية، لتصل سيارات الإسعاف إلى المكان وترجل منها عدد من المسعفين وبحوزتهم أجولة سوداء وضعوا جثامين المتوفين داخلها، وفرضت قوات الأمن كردونا حول المصنع محل الواقعة، فيما خيّم الصمت والحزن الشديدين على المكان.

حبس مالك المصنع على خلفية الحادث

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالتحفظ على مصنع «الفارس» بالمنطقة الصناعية بأبورواش في كرداسة والذي تبيّن أنّه غير مرخص، بعد الحادث المأساوي الذي وقع بداخله وبدأت في استجواب 20 عاملاً من الذين تواجدوا وشاهدوا الحادث، وقررت نيابة كرداسة اليوم حبس رجل الأعمال مالك مصنع «الفارس» غير المرخص بمنطقة أبو رواش الصناعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية مصرع شريكه رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية، وشابين سودانيين وشابين من محافظة أسيوط، بعد سقوطهم داخل غلاية تكرير الزيت بالمصنع.