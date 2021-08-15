حكاية مصرع رجل أعمال ونجل شريكه و3 عمال داخل غلاية زيت بمصنع في الجيزة

مأساة إنسانية وقعت داخل أحد المصانع غير المرخصة بمنطقة «أبورواش» بالجيزة، بطلها 5 أفراد من بينهم رجل أعمال (أحد ملاك المصنع) ونجل مالك آخر، حيث سقطوا واحدا تلو الآخر داخل غلاية تكرير زيت، محاولين إنقاذ أحد العمال الذي اختل توازنه خلال صيانته الغلاية، فانزلق داخلها، ما دفع زملاؤه لمحاولة إنقاذه إلا أنهم فشلوا، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص.

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5 محاولات فاشلة لإنقاذ عامل

التحقيقات والتحريات التي جرت حول الحادث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حول مصرع 5 في غلاية تكرير زيت بمصنع بأبو رواش، قالت إن يوم السبت، كان مُحددا لعمل صيانة لغلاية الزيت، وأثناء مباشرة العمل في تمام الساعة الثلاثة عصر أمس السبت، انزلق أحد العمال داخل الغلاية، بينما كان نجل أحد الملاك بالقرب منه، فحاول إنقاذه، فانزلق هو الآخر.

ورغم سقوط الاثنين، إلا أن محاولات الإنقاذ لم تتوقف، فاندفع عامل آخر يحاول إنقاذهما، فسقط هو أيضا، وتلاه عامل آخر ثم شريك آخر في المصنع، ليصبح عدد المفقودين 5، هم 3 من العمال وأحد ملاك المصنع ونجل مالك آخر.

الاتصال بنجدة الجيزة

عندما تسلل اليأس وقلة الحيلة لقلوب باقي العمال، بعد محاولات إنقاذ فاشلة، سارع أحدهم بالاتصال بغرفة عمليات النجدة بالجيزة، التي توجهت على الفور إلى مكان الحادث، كما أخطرت مركز شرطة كرداسة، وانتقلت القوات إلى هناك، وتمكنت من استخراج جثث المتوفين الـ5، وتزامن ذلك مع وصول سيارتي إسعاف، حيث تم وضع الجثث داخل أجولة سوداء اللون بساحة المصنع، وتم فرض كردون أمني حول المصنع، واصطفت عربات الشرطة والإسعاف، فيما خيّم الصمت على المكان.

المصنع غير مرخص

التحريات التي باشرها العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أكدت أن المصنع على مساحة نصف فدان، ويعمل منذ عدة سنوات دون تصريح من الجهات المختصة، وتمكنت الشرطة من القبض على 2 من ملاك المصنع، واقتادتهما إلى مركز الشرطة، تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.