«مقدرش أعيش من غيرك».. وفاة زوجة بعد علمها بخبر موت زوجها في الشرقية

أبت أن تستكمل مشوار حياتها وحيدة بعد علمها بخبر وفاة زوجها أثناء زيارتهما لمسقط رأسه في الشرقية، سقطت على الأرض مصابة بجلطة لقيت على إثرها مصرعها وسط حالة من الذهول والحزن بين أسرة الزوج المتوفي.

وفاة الزوج إثر إصابته بسكتة قلبية

وقال أيمن أبو حسني أحد أقارب الزوج المتوفي «السيد محمد السيد بصلة»، نجار ومقيم بالغردقة منذ 12 عاما، إن الأخير كان في زيارة لمسقط رأسه في مدينة أبو كبير بالشرقية، برفقة زوجته «عبير شحاته رشيد»، أردنية الجنسية وابنهما وابنتهما، وشعر الزوج بالتعب وتم نقله إلى المستشفى وتبين وفاته بسكته قلبية.

الزوجة تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته بالشرقية

وأضاف أيمن في تصريحات لـ «الوطن»: «بمجرد سماع زوجته بخبر وفاته رددت عبارة: مقدرش أعيش بدونك يا سيد، ثم سقطت على الأرض مصابة بحالة إغماء وتم نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بجلطة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة لتلحق بزوجها بعد نصف ساعة من وفاته».

تشييع جثماني الزوجين الراحلين

وأشار إلى أنه تم تشييع جثماني الزوجين الراحلين في حضور عدد كبير من الأهالي في مشهد عكس الوادع المؤلم لزوجين عاشا سويا يجمع بينهما الحب والرحمة والود كما جمع بينهما الموت أيضا.

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الزوجين

وتسبب وفاة الزوجين في حالة من الحزن بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت لسرداقات عزاء وأنهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للزوجين الراحلين بالرحمة والمغفرة كما تضمنت عبارات الدعاء للأسرة خاصة ابنهما وابنتهما بالصبر والسلوان.

وعلقت إحدى رواد الفيس بوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى ويرحم أموات المسلمين»، وأضاف آخر: «البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان على فراقهم وخالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة جميعاً يارب العالمين».