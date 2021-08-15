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محمود مسلم

كشف غموض مقتل سائق توك توك وضبط مرتكب الواقعة في الشرقية

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الوطن
07:33 م | الأحد 15 أغسطس 2021
توكتوك - أرشيفية

توكتوك - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية «مصاب بجرح بالرقبة»، وسرقة هاتفه المحمول، ومركبة «التوك توك» الخاص به.

وتوصلت جهود فرق البحث وعلى رأسها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «سائق "توك توك"- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية».

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وأمكن ضبطه وبحوزته «مركبة "التوك توك"- الهاتف المحمول»، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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