بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المؤشرات الأولية لنتيجة الصف الثالث الثانوي، يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، المقرر أن تخصصه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب مؤتمر إعلان النتيجة الذي يعقد في تمام الواحدة ظهرا، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعرف على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وأكد «شوقي» في تصريحات له، أنّ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على المجموع الكلي في جميع المقررات الدراسية، سواء التي تضاف للمجموع أو التي لا تضاف له، وتتاح النتيجة على رابط تابع لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب انتهاء المؤتمر بـ3 ساعات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس يوفر ترتيب الطالب في كل مادة

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس تكشف عن ترتيب كل طالب في كل مادة على مستوى دفعته، في مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والاجتماع بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية والبحتة والجبر والهندسة الفراغية والديناميكا والاستاتيكا والتفاضل والتكامل، بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، ومواد الجيولوجيا والأحياء والكيمياء والفيزياء بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم.

عبدالعال: نتيجة الثانوية العامة 2021 ليست نهاية تعليم الطالب

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عنتر عبدالعال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج، أنّ هناك أدوار شتى تقع على عاتق الأسرة المصرية عند إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي تتمثل في ضرورة تقديم الدعم والمساندة للطلاب والتفكير في اختيار الكليات التي تناسب قدراتهم العقلية.

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ليست المرحلة النهائية في تعليم الطالب، ويجب على الطلاب التفكير في الكليات الجديدة ذات التخصصات الدقيقة والتي تواكب احتياجات سوق العمل وتؤهل له.