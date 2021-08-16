على غرار الأسطورة.. إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالفيوم

على غرار مشهد المشاجرة التي نشبت بين «رفاعي الدسوقي وعصام النمر»، في مسلسل الأسطورة، نشبت مشاجرة بين عائلتي «النوقية والصعايدة»، بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية وجرى تحطيم المنازل وكراسي المقاهي المجاورة، الأمر الذي جعل أهالي المنطقة يدخلون منازلهم ويغلقون أبوابهم خوفاً من الموت أو الإصابة بالرصاص الطائش الذي استخدم في المشاجرة، فيما أسفرت المشاجرة عن إصابة شخص بطلق ناري، بينما حضرت قوات الشرطة على الفور وفضت المشاجرة، وألقت القبض على الطرفين.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يُفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من أفرد عائلتي «النوقية والصعايدة»، بدائرة المركز بمحافظة الفيوم، استخدمت خلالها الأسلحة النارية والشوم والعصي، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث أنّ العائلتين دائمي الشجار معاً بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين

وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخص من أفراد العائلتين ويدعى سيد علي محمود، 30 سنة، بطلق ناري، وجرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزي، ثم تحويله إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

الشرطة تفض مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم أسامة قرني رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، وجرى السيطرة على المشاجرة، كما تم ضبط عدد من المتسببين في المشاجرة من عائلتي الصعايدة والنوقية، واصطحابهم إلى قسم شرطة إطسا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة طرفي المشاجرة إلى النيابة العامة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.