خلال 24 ساعة.. ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه حملاتها؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية؛ لضبط المخالفات المرورية.