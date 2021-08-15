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محمود مسلم

الداخلية: تحصيل 479 ألف جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

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الوطن
02:11 م | الأحد 15 أغسطس 2021
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9623 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9583 شخصًا المقدرة بـ479,150 جنيه، وتحرير محاضر لـ40 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 865 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 234 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1397 أرجيلة.

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