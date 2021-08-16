فحص 1482 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية نزلة البرقي ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، عن تنظيم قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية «نزلة البرقي» بمركز الفشن جنوب المحافظة، استهدفت الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ 1482 مواطن على مدار يومين في 10عيادات فى 9 تخصصات: «الباطنة، الأطفال، والجراحة، والعظام ، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة»، ووسط إجراءات وقائية مشددة.

صحة بني سويف: أعمال القافلة استهدفت إجراء تحاليل دم وطفيليات وأشعة وعلاج على نفقة الدولة

وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن القافلة تضمنت إجراء 67 تحليل دم، و45 تحليل طفيليات، وإجراء 23 اشعة، واستصدار 13 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء 41 اشعة موجات فوق صوتية.

محافظ بني سويف: القوافل الطبية تستهدف إيصال الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا

من جانبه تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

ندوات تثقيفية صحية عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية بالقوافل الطبية

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ومنها الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غير المعدية ومنها لضغط، السكر والسمنة، واورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 105مواطنا.

وكيل صحة بني سويف: القوافل الطبية تشهد دعما من وزارة الصحة

وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.