محمد هنيدي يواصل تصدر الإيرادات بفيلمه الجديد «الإنس والنمس»

يواصل الفنان محمد هنيدي تصدّر إيرادات فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، الذي يعرض بالسينمات حالياً، ومنذ طرحه في دور العرض لم تقل إيراداته يومياً عن المليون، حيث حقق أمس الأحد ما يقرب من مليون و603 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

محمد هنيدي يتفوق على الأفلام المنافسة بدور العرض

وشهد الفنان محمد هنيدي عودة قوية، من خلال فيلمه الجديد «الانس والنمس»، حيث أنه استطاع أن يتصدر الإيرادات، ويتفوق على باقي الأفلام المنافسة بسهولة شديدة.

إيرادات الأفلام المنافسة لمحمد هنيدي

وحقق فيلم «موسى» مايقرب من 668 ألف جنيه أمس بدور العرض، بينما حقق فيلم «العارف» لأحمد عز ما يقرب من 36 ألف جنيه، ولازال يعرض بدور العرض فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز، حيث حقق ما يقرب من 142 ألف جنيه، واحتل المرتبة الأخيرة فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني بإيرادات وصلت إلى 120 ألف جنيه.

محمد هنيدي يروج لفيلمه الأخير «الإنس والنمس»

وروّج هنيدي لفيلمه الأخير «الإنس والنمس» من خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية «فيس بوك» قبل عرض الفيلم بدور العرض، وطالب جمهوره بمشاهدة تجربته الجديدة، خاصة أن أحداث العمل تدور في إطار تشويق وإثارة، حول شخصيتين وهما «تحسين» الذي يعمل في بيت الرعب بأحد الملاهي الترفيهية، ليتعرف على شخصية «نارمين» التي تسعى للزواج منه، ولكنها تمتلك سرا كبيرا، يبدأ تدريجيا في كشفه للجمهور .

واستطاع هنيدي تحقيق هذا النجاح الكبير بعدما استطاع المخرج شريف عرفه، اختيار فريق عمل مكون من منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد وشريف دسوقي، وعدد آخر من نجوم الفن .