«الإنس والنمس» يعيد محمد هنيدي لصدارة الإيرادات.. بـ 26 مليون جنيه

يواصل الفنان محمد هنيدي تصدر قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام المصرية، بأحدث أفلامه «الإنس والنمس» والذي حقق إيرادات أمس فقط قدرت بـ مليون و829 ألف جنيه، مما يرفع إجمالي الإيرادات على مدار 11 يوما في السينمات إلى 26 مليون جنيه.

«الإنس والنمس» في صدارة الإيرادات.. و«مش أنا» يتذيلها

وكشف تقرير الإيرادات الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، أن إجمالي ما حققته إيرادات الأفلام المصرية في السينمات، أمس السبت، بلغ 3 ملايين و198 ألف جنيه، حقق ما يقرب من نصفهم فيلم «الإنس والنمس»، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «موسى» محققا 708 آلاف جنيه.

ووفقا للتقرير، جاء فيلم «العارف» في المركز الثالث بـ 404 آلاف جنيه، أما «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لم يحقق أكثر من 148 ألف جنيه، وفي المركز الأخير جاء فيلم «مش أنا» بـ 107 آلاف جنيه.

وأعاد فيلم «الإنس والنمس» الفنان محمد هنيدي إلى التربع على عرش الإيرادات بعد فترة من الإخفاقات المتتالية، حيث لم يحقق فيلمه السابق «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» طول فترة عرضه في السينمات أكثر من 7 ملايين جنيه، في عام 2017، وفي «يوم مالوش لازمة» إنتاج 2015، لم تتجاوز 10 ملايين جنيها، بينما حقق فيلم «تيتة رهيبة» إيرادات 14 مليون جنيه في عام 2012.

ويعد فيلم «الإنس والنمس» هو التعاون الثاني الذي يجمع النجم محمد هنيدي والمخرج شريف عرفة، بعد فيلم «فول الصين العظيم» في 2004، كما تمثل عودة للمخرج الكبير في تقديم الأفلام الكوميدية منذ آخر أعماله مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «إكس لارج» عام 2011.

قصة وأبطال فيلم «الإنس والنمس»

ويشارك في بطولة «الإنس والنمس» الذي تدور أحداثه في إطار من الفنتازيا حول «تحسين» الذي يعمل في بيت الرعب بأحد الملاهي الترفيهية، ليتعرف على «نارمين» التي تسعى للزواج منه، ولكنها تمتلك سرا كبيرا، محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد وشريف دسوقي.