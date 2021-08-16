محافظ الشرقية :رفع الإشغالات وإصلاح الجزء المتهالك  بكورنيش منيا القمح

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة، اليوم، لمجلس مدينة منيا القمح لمتابعة سير إنتظام العمل به والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مشدداً على رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

إزالة الاشغالات في منيا القمح

توجه المحافظ لتفقد منطقة كورنيش المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بازالة الاشغالات المخالفة بها تمهيدا لتطوير المنطقة بالشكل الأمثل وإقامة ممشي يليق بأبناء المدينة , وذلك تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية .

رفع كفاءة الجزء المتهالك من الكورنيش

وحرصا علي سلامة المواطنين وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالبدء فوراً في اصلاح ورفع كفاءة الجزء المتهالك من الكورنيش بطول 20 متر أمام مجلس المدينة، مشدداً على سرعة الإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وانتقل لتفقد عدد من الشوارع الجانية المتفرعة من شارع سيد مرعي والمؤدية إلى جسر ترعة بحر مويس ، مؤكداً علي ضرورة إزالة جميع التعديات المُقامه من قبل المواطنين وقاعات الأفراح على كورنيش بحر مويس و حرم الطريق والبدء فوراً في تنفيذ خطة الرصف لرفع كفاءة الشوارع تزامناً مع خطة تطوير وتجميل المدينة.

التراخيص الممنوحة لقاعات الأفراح

كما قام محافظ الشرقية خلال جولته بمركز ومدينة منيا القمح بتفقد أعمال التغطية الجارية بالمصرف الفرعي بمنيا القمح بمواسير خرسانية قطر 1.5 بوصه رتبة 4 بطول 180 متر وبتكلفة مليون و400 ألف جنية تمهيداً لإستكمال أعمال رصف الطريق الدائري للمدينة .

وشدد على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمراجعة التراخيص الممنوحة لقاعات الأفراح وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالف منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.