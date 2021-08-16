قاضي مجزرة نجير بالدقهلية: المتهمون تحولوا إلى سافكي دماء وقابضي أرواح

«لقد عبر المتهمون بأفعالهم في هذه الواقعة عن خسة بشرية حملت الكثير من البشائع فمزقت العيون بكاء، وغيمت السماء عزاء»، هكذا وصف المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن بشاعة «مجزرة نجير» والتي راح ضحيتها شقيقين وأصيب ثالثهم ونجا من الموت بعد إطلاق وابل من الرصاص تجاههم بسبب اعتراضهم على بيع المتهمين للمخدرات أمام منزلهم، وذلك في غضون عما 2014، بأن استعدوا بالأسلحة الآلية وفتحوا عليهم الرصاص.

ملابسات مقتل شقيقين اعتراضا علي بيع المخدرات أمام مسكنهم

وقال المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، إنه: «ليس من طبيعة المحكمة أن تمهد لحكمها ببعض العبارات والجمل ولكن هذه الواقعة وما انطوت حولها من ظروف وملابسات تجعلها نتعرض لها ببعض الكلمات، حال قيام المتهمين محمد مجدي، ومحمود مجدي، ببيع المواد المخدرة، أمام مسكن المجني عليهما واعتراض المجني عليهم على أفعالهم المؤثمة قانونا فما كان من المتهمين إلا أن توجهوا إلى منازلهم ثم عادوا إليهم في اليوم التالي وبحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم جميعا، وما أن ظفروا بهم حتى عاجلوهم بوابل من الأعيرة النارية فأصابوهم قاصدين من ذلك قتلهم فأودت بحياة المجني عليهما: السمرة السيد رسلان، وعبد الرازق السيد رسلان، وأحدثت إصابات شقيقهما أشرف السيد رسلان، والذي نجا بحياته من تلك المجزرة».

القاضي: هذه الواقعة تعبر عن خسة بشرية حملت الكثير من البشائع

وأضاف رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم: «لقد عبر المتهمون بأفعالهم في هذه الواقعة عن خسة بشرية حملت الكثير من البشائع فمزقت العيون بكاء، وغيمت السماء عزاء، وأخذتنا إلي مأساة حقيقية لم نجد لها مثيلا ولا لنعتها وصفا لا علاج لها ولا شفاء، تجرد فيها هؤلاء المتهمين من كل مشاعر الإنسانية وتحولوا إلي قطاع طرق وسافكي دماء وقابضي أرواح، لا يوجد وازع من دين أو خلقا أو ضمير، وتهووا إلي الدرك الأسفل لأتيناهم من الأفعال أشنعها وأبشعها، غير واجلين مستبيحين دماء المجني عليهم، إنها لجريمة لأليمة في واقعتها، ثقيلة علي النفس في أحداثها، وكأنها أوزار علي عواتقنا».

الحكم بإعدام الشقيقين بإجماع الآراء

وأشار إلى أنه يحق عليهم العقاب وأن تقضي المحكمة بالفضيلة والقيم النبيلة وبالنصوص القانونية، ولذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من «محمد مجدي معروف عرفات، ومحمود مجدي معروف عرفات» بالإعدام شنقا لما هو منسوب إليهما والمصادرة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة.