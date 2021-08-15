سائق «توك توك» يطعن زميله بسكين لخلاف على تحميل الركاب بالدقهلية

أُصيب سائق «توك توك» في محافظة الدقهلية بجروح بالرأس والأذن واشتباه نزيف بالمخ، بعدما اعتدى عليه زميله بالضرب بسكين، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب أولوية تحميل الركاب بمدينة بلقاس.

ونُقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، بينما تمكنت مباحث بلقاس من إلقاء القبض على المتهم والأداة المستخدمة «سكين».

مشادة كلامية بسبب تحميل الركاب تتحول إلى مشاجرة

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المصاب والمتهم، لخلاف على أولوية تحميل الركاب في بلقاس، فاعتدى المتهم بآلة حادة «سكين» على المصاب، وأحدث إصابته، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول المدعو محمد عبد الحميد محمد عمر، 22 سنة، سائق «توك توك»، ومقيم بندر بلقاس، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر بصوان الأذن الخارجي، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، ادعاء تعد عليه، ونُقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وانتقل ضباط مركز شرطة بلقاس إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شقيقه المدعو عصام عبدالحميد محمد عمر، 27 سنة، نجار، ومقيم بذات العنوان اتهم المدعو «علي إ. إ.»، 50 سنة، سائق «توك توك»، ومقيم بذات العنوان، بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة «سكين»، وإحداث ما به من إصابات، إثر مشادة بينهما على أولوية تحميل الركاب.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده ضُبطت الأداة المستخدمة، وتم التحفظ عليها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2021 لسنة 11134 جنح مركز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.