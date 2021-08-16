الحكومة توجه العاملين في المدارس للتسجيل للقاح قبل يوم 7 سبتمبر المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّه تمّ تحديد يوم 7 سبتمبر المقبل، كحد أقصى لتسجيل العاملين في التعليم ما قبل الجامعي لطلب الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية لها على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أنَّه سيتّ فتح فئة في الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الحصول على لقاحات كورونا، تُسمى «العاملين بالتربية والتعليم».

استحداث فئة «العاملين بالتربية والتعليم» على «موقع اللقاحات»

كانت وزارة الصحة، قد أدرجت فئة العاملين بالقطاع الطبي لدى بداية الحصول على تطعيمات فيروس كورونا المستجد في البلاد، باعتبارهم أولوية للحصول على لقاحات فيروس كورونا، كأولوية أولى لكونهم على «خط الدفاع الأول» لمصر ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أهمية اختيار العاملين في المدارس لفئة «العاملين بالتربية والتعليم»، على الموقع الإلكتروني لدى «إتمام الحجز».

توجيه حكومي للعاملين في المدارس بسرعة التسجيل لتلقي اللقاحات

ولفتت «زايد»، إلى أنَّ المسئولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعملون على التنبيه في المدارس على إتمام التسجيل على الموقع الإلكتروني بشكل سريع، على أن يكون الحد الأقصى لاتمام التسجيل يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنَّ الوزارة عقب تلقيها رسائل التسجيل للعاملين بالمدارس، ستعمل على إرسال رسائل على هواتفهم المحمولة كما هو متبع في إعطاء لقاحات فيروس كورونا، بحيث تتضمن مكان التطعيم، وموعد الجرعة لهم.

وزيرة الصحة: تطعيم العاملين بالتعليم قبل الجامعي قبيل بدء العام الدراسي

وأشارت «زايد»، إلى أنَّ الوزارة ستعمل على توفير الكميات اللازمة لتطعيم المعلمين والموظفين في المدارس، على أن ينتهي إعطاء اللقاحات المتعلقة بالفيروس على الأكثر للقائمين بالحجز منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنَّه سيتمّ الانتهاء من تلقيح العاملين بالتعليم ما قبل الجامعي، وإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح قبيل بداية العام الدراسي.

ومن المُقرر أنَّ تبدأ الدراسة في المدارس الرسمية في يوم 9 أكتوبر المقبل، حسبما أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق.