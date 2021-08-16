الأرصاد: البلاد لا تتعرض لموجات حر جديدة.. والصيف ينتهي 22 سبتمبر

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الأيام أقل مقارنة بالأسبوع الماضي، لتعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في نفس التوقيت من العام، بعد أن شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة استمرت لمدة 10 أيام، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية.

وأضافت "شاكر" أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، رغم ارتفاع نسب الرطوبة مقارنة بالأسبوع الماضي، والتي تزيد من الإحساس بدرجة الحرارة عن المتوقعة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات، موضحة أن السواحل الشمالية تعد أكثر المناطق تأثراً بنسب الرطوبة، يليها محافظات الوجه البحري، والقاهرة.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها مع "الوطن" إلى أن فصل الصيف ينتهي جغرافيا يوم 22 سبتمبر المقبل، قائلة إنه ليس هناك توقعات بمزيد من ارتفاع درجات الحرارة مجدداً حتى انتهاء فصل الصيف رسمياً.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض آخر جديد في درجات الحرارة اليوم، معلنة انكماش منخفض الهند الموسمي، وسيطر المرتفع الأزوري بأجوائه المعتدلة نسبياً، على السواحل الشمالية، والوجه البحري، حتى يصل إلى القاهرة، كما تتكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 34 26

مطروح 32 25

السلوم 30 25

سيوة 37 24

بورسعيد 31 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 38 28

حلايب 35 29

رأس حدربة 37 29.