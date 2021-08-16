تعرف على حقيقة تأجيل بدء الدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية عن الموعد المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "لا توجد أي إخطارات أو حديث في هذا الشأن، والدراسة في موعدها المحدد من قبل الأعلى للجامعات الماضي والمقرر أن تبدأ في 9 اكتوبر المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات".

الدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية تبدأ 9 أكتوبر المقبل

وناشد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الجميع بعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات بشأن ما يتعلق بموعد بدء الدراسة وتأجيلها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تغير أو تأثير بشأنها حتى الآن، ولا توجد أي قرارات صادرة في هذا الشأن.

وأكد رئيس جامعة بدر الدكتور مصطفى كمال، أنه لا توجد أي قرارات صادرة أو مرسلة إلى الجامعات الخاصة، تفيد بتأجيل موعد الدراسة.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات 2021 المقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وأبرزها التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

وأعلن السيد عطا المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الطلاب في التسجيل لحضور لاختبارات القدرات 2021، بالكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، بجانب الحد الأدنى للقبول بالكليات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات.