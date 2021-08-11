محافظ شمال سيناء يشهد عقد قران نزيلة بدار أيتام على شاب جامعي

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعزيز مطر عضو مجلس النواب، عقد قران «مروة حمادة»، 18 عامًا، من دار أيتام العريش، على الشاب «هشام السيد محمد»، 25 عامًا، مقيم بمدينة العريش، بقاعة المناسبات بديوان عام المحافظة، اليوم، في حضور «إبراهيم أبوشعيرة وسامى كامل وعايدة سواركة ورحمى بكير»، أعضاء مجلس النواب، وعدد من نشطاء المجتمع المدنى ومسؤلى التعليم والهيئات الحكومية والجهات التنفيذية.

وعبر المحافظ عن سعادته بهذا الحدث، لافتا إلى أن العريس شاب طموح ومتدين وعلى خلق، وتمت الموافقة عليه بعد المشاورات، فيما أكدت «سعدية محمود»، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أن قيادات المديرية اجتمعت بالشاب أكثر من مرة للتعرف على سلوكياته وتوجهاته فضلا عن السؤال عن أحواله وأحوال أسرته.

وأضافت: «تمت الموافقة على عقد القران بعد التأكد من حسن خلقه وإكمال الفتاة سن الرشد»، لافتة إلى أن العروس حصلت هذا العام على دبلوم المدارس الفنية الصناعية بمجموع عالى، ويمكنها استكمال تعليمها الجامعي بالإتفاق مع زوجها، مؤكدة أنها من الفتيات المتفوقات علما وخلقا.

وأشار «على محمد غيط»، مدير الشؤن المالية والإدارية بمديرية التضامن الاجتماعي، والقائم بعمل وكيل المديرية، إن يوم عقد القران، يوم مشهود فى تاريخ المديرية: «العروسة مروة كريمة النسب، والشاب مقيم فى العريش وحاصل على مؤهل عال، وتواصلنا مع المحافظ الذى شدد على أن يتم كتب كتاب العروسين بديوان عام المحافظة»، موضحا أن الزواج يؤكد أن دار الأيتام نجحت في تربية أبنائها تربية حسنة، لافتا إلى أن الدار تتبع أسلوب فصل البنين عن البنات فى مبنى منفصل كامل المرافق على أرقى طراز معمارى بتبرعات ودعم أهلي وحكومي.

ولفت العريس إلى سعادته بهذا الزواج، مشيرا إلى أنه قصد دار الآيتام هو ووالدته، وجلس مع العروس بحضور مسؤلى الدار، وشعر بارتياح تام حينما رآها مقررا الزواج بها، فيما عبرت العروس عن سعادتها بزوجها ودعم الدار والمحافظة لها.