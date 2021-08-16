جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية: البداية 4 سبتمبر «صور»

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي 2021، حيث ستبدأ امتحانات الدور الثاني في 4 سبتمبر للقسمين العلمي والأدبي معا، بمادة الفقه، على أن تنتهي الامتحانات يوم 13 سبتمبر، بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية أمس الأحد.

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، إن امتحانات الدور الثاني ستتم وفقا للإجراءات الاحترازية، التي اتبعها قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

وكان قد أجرى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية

وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية، في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.5%، ونسبة النجاح العامة 51.21%، والشعبة الإسلامية 100%، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف.

موعد تقديم التظلمات في نتيجة الثانوية الأزهرية

وأكد أنه سيتم فتح باب الطعون والتظلمات، بدءاً من غد، الثلاثاء، الموافق 17 أغسطس الجاري، ولمدة شهر، في 198 مكتبا على مستوى الجمهورية لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، وذلك لسداد رسوم إعادة التصحيح، مقابل 100 جنيه للمادة واحدة، ويحق للطالب فقط الاطلاع على ورقته، ويحق له الطعن مرة واحدة.

وأكد «الضويني» في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، أمس، أنه جرى استحداث سداد رسوم عبر الإنترنت، ثم تقديم الطلب بالمواد من خلال مكاتب المديريات.

أوائل الثانوية الأزهرية

وكان الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أجرى اتصالا بأوائل الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم لتهنئتهم، وهم: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، في المركز الأول على القسم العلمي بنسبة 100% من المجموع الكلي، كما جاء الأول مكرر أمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحاج محمد عبدالوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح (معهد إنشاص الرمل، محافظة الشرقية).