تعرف على موعد امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من التساؤلات حول موعد امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الازهرية، وهو الموعد الذي يبحث عنه طلاب الأزهر وأولياء أمورهم، حيث تستعرض «الوطن» موعد امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الازهرية، من خلال هذا التقرير، وذلك ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

موعد امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الازهرية

وحول موعد امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية، فإن امتحانات الدور الثاني من المقرر أن تبدأ في أول سبتمبر المقبل، حيث قرر قطاع المعاهد الأزهرية بشأن موعد امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية «الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث»، أن تنطلق الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021، وتنتهى الاثنين 13 سبتمبر 2021.

وانتهت إدارة الامتحانات بالأزهر من الاستعدادت الخاصة بامتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث وفّرت إدارة الامتحانات بالأزهر كافة السبل والوسائل المساعدة للعاملين والمشرفين بالامتحانات، حتى تضمن اتمام امتحانات الدور امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية بهدوء.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وتخطت أعداد طلاب الأزهر في امتحانات الثانوية 100 ألف طالب، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالب، 49 ألفا و708 طالبات.

ففي القسم الأدبي بلغ عدد الطلاب نحو 74 ألفا 754 طالبا وطالبة منهم 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، أما في القسم العلمي بلغ عدد الطلاب 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، منهم 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

يشار إلى أن الأزهر حسم الجدل حول موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وأنها لن تكون قبل 15 أغسطس، بينما أكدت المصادر لـ«الوطن» أنّ النتيجة لن تكون قبل هذا الموعد لأن إدارة الامتحانات تعمل بتأني وأن عمليات رصد الدرجات، والتصحيح تتم ببالغ الدقة، حتى لايضيع حق أي طالب، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من كافة المراحل سيتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021، عقب اعتماد وكيل الأزهر لها.