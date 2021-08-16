مصرع 3 أفغان سقطوا من طائرة بعد تعلقهم بعجلاتها (فيديو)

قُتل 3 مواطنين أفغان على الأقل، بعدما سقطوا من ارتفاعات شاهقة بسبب تعلقهم بعجلات طائرة غادرت مطار كابول، وفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة «العربية».

فيديو للحظة سقوط أفغان كانوا تعلقوا بعجلات طائرة عسكرية أثناء مغادرتها مطار #كابل#أفغانستان#الحدث pic.twitter.com/P6ZgCucsld — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) August 16, 2021

وتعاني أفغانستان من اضطرابات واسعة، بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد ونجحت فى دخول القصر الرئاسي في العاصمة كابول.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 1000 جندي إضافي إلى أفغانستان، ليصل إجمالي القوات الأمريكية إلى نحو 6 آلاف جندي من أجل تأمين مغادرة الأمريكيين.

وأسفر إطلاق نار أمريكي بمطار كابول من أحل تفريق الحشود لتأمين مغادرة الأمريكيين عن مصرع 3 أشخاص، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، عن صحيفة «وول ستريت جورنال».