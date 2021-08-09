11 تصريحا و4 رسائل.. أبرز ما جاء في حديث صلاح عبد الله بعد شفائه «فيديو»

بعد مرور أزمته الصحية بسلام، تحدث الفنان صلاح عبد الله للمرة الأولى إعلاميا مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم الإثنين، في مداخلة هاتفية مطولة، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، بالإضافة إلى توجيه عدة رسائل لعدد من الأشخاص.

وتستعرض «الوطن»، أبرز ما جاء في المداخلة الهاتفية، التي بلغت مدتها 10 دقائق و41 ثانية، من تصريحات ورسائل، كالتالي:

- هبطل تدخين وشريف عرفة وصفني بـ«المدمن».

- حالتي الصحية جيدة الآن «طالما بتكلم بطلاقة اعرفوا إن صلاح عبدالله رجع لطبيعته».

- بحكي تفاصيل مرضي يمكن ده يفيد الناس.

- توقفوا عن استخدام المسكنات والأدوية دون استشارة طبيب.

- بعد تواصلي مع الدكتور حسام موافي حسيت إن المرة دى ممكن الحكاية يبقى فيها حاجة.

- حسام موافي قال لي: «على أقرب مستشفى لازم تعمل رسم قلب حالا».

- بعد رسم القلب اكتشفت أن فيه 3 شرايين محتاجين دعامات.

- كنت دايما بحس بنغزة وبتعامل معاها بالمسكنات بس المرة دي مجابتيش نتيجة معاها.

- حاسس إن ربنا نجاني عشان أكفر عن بعض الذنوب.

- محدش فينا من غير ذنوب ولازم أشكر كل الأطباء اللي عالجوني.

- كنت بتفرج على مباريات لاعبي ولاعبات مصر بالأولمبياد من على سرير المستشفى.

وبخلاف تلك التصريحات لم يفوت الفنان صلاح عبد الله الفرصة أيضا، ووجه عدة رسائل دعم لعدد من المشاهير، وهم دلال عبد العزيز، وابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وفريال أشرف لاعبة الكاراتيه المتوجة مؤخرا بذهبية منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، وأحمد الأحمر قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد.

والبداية كانت مع الفنانة دلال عبد العزيز، التي حرص على المطالبة بالدعاء وقراءة الفاتحة لها.

ثم وجه حديثه لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، مطالبا بالدعاء لهما بأن يمنحهما الله القدرة والقوة على تخطي تلك المحنة الكبيرة التي تعيشانها الآن، بعد وفاة والدهما الفنان سمير غانم، ومن بعده والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز بعد حوالي 70 يوما فقط.

ونالت فريال أشرف، لاعبة الكاراتيه، نصيبها من حديث «عبدالله» أيضا، حيث وجه لها رسالة خاصة، ارتجل فيها شعرا على الهواء، مشيدا بإنجازها.

أما آخر رسالة وجهها فكانت من نصيب أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، وأوضح فيها «عبد الله»، أنه تأثر كثيرا ببكاء قائد المنتخب بعد خسارة منتخب مصر من نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020.