رئيس حي ثالث الإسماعيلية: استمرار أعمال تطوير منطقة «الحرفي»

قال محمود الصوري رئيس حي ثالث الإسماعيلية، إن هناك تطوير كبير تشهده أروقة الحي في بعض المناطق علي رأسها منطقة «الحرفي»، التابعة لمنطقة الشيخ زايد.

رئيس الحي: التطوير يستهدف إعادة الوجه الحضاري للمحافظة

وتابع «الصوري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية التطوير الجارية بنطاق الحرفي هي الأكبر من نوعها منذ عقود وتستهدف تنظيف وتجميل المنطقه لتغيير شكلها ضمن خطط المحافظة لإعادة المحافظة إلي سابق عهدها مدينة السحر والجمال.

وأضاف أن اللواء مجدي عناني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تفقد اليوم عملية إزالة معوقات التطوير بطول شارع «سوق الحرفي»، المتفرع من شارع «فؤاد عزيز غالي»، بناء علي توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وانضم شارع «عزيز غالي»، إلي منطقه التطوير والتي شملت «شارع السوق وشارع 10 وشارع 19 المتفرع من فؤاد عزيز غالي إلي التجاري».

أطقم الحي تعمل علي تطوير الشوارع

وأنهت أطقم العمل في منطقة محيط الإدارة التعليمية بنطاق حي ثالث إزالة جميع المعوقات لمخطط تطوير الشارع والحديقة لعامة الجديدة، ويعمل حي ثالث بالتعاون مع مديرية الطرق علي توسعة الطريق ورصفه وخلق مساحات خضراء وإنشاء حديقه جديده تحمل اسم «الدراويش»، بالتزامن مع رفع جميع الركام ومخلفات الهدم تمهيداً للبدء في العمل وفق مخطط التجميل بشكل سريع.

محافظ الإسماعيلية: «حديقة تحمل اسم الدراويش»

من جانبه، قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحديقة الجديدة التي سيتم إنشاؤها ستحمل اسم «الدراويش»، بمسطح حوالي 3 آلاف متر مربع بدائرة حي ثالث، مشيرا إلى إنشاء نصب تذكاري يحمل أسماء ورموز النادي الإسماعيلي من قدامي اللاعبين.

و تفقد اللواء شريف بشارة قبل يومين امتدادا شارع المنتزه حتى ميدان الزهور، ووجه إلى إزالة كافة الإشغالات الموجودة في المنطقة بالكامل حتى يكتمل المظهر الجمالي للمنطقة بعد التطوير موجها بفتح محاور مرورية جديدة وشدد على أن يكون عرض الرصيف في شارع فؤاد عزيز غالي مترا لتحقيق السيولة المرورية و منع الإشغالات بالطريق.