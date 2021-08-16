ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث تم تحديد 4 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن». وقالت وزارة التعليم، إنَّه تمّ إعداد التقرير النهائي بأسماء الطلاب الأوائل من كل شعبة سواء الشعبة العلمية علمي علوم وشعبة علمي رياضة والشعبة الأدبية، منوهة إلى أنَّ التقرير متواجد على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لإعتمادها، وسيتمّ إعلان الأوائل صباح غد الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن خلال ساعات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيعلن غدا أعداد المقبولين في الجامعات للعام الدراسي 2021-2022، مؤكدة أن كل طالب ناجح سيكون له مقعد في الكليات والمعاهد العليا، وأن مؤشرات النجاح لم تعلن بعد، مؤكّدة أنَّ نتيجة الثانوية العامة، بعد إعدادها في شكلها النهائي تشير إلى قربها من نسب النجاح في الأعوام الماضية.

التربية والتعليم: غدا اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من قبل شوقي

وأشارت التربية والتعليم، في بيان، إلى أنَّه تمّ تحديد الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2021، وسيتمّ إعلانهم صباح غد الثلاثاء، منوهًا إلى أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن غدا كل تفاصيل التظلمات حول نتائج الثانوية العامة 2021، مؤكّدة أنَّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولا يمكن أن يظلم أي طالب في نتيجة الثانوية العامة.

التربية والتعليم: لن يظلم أي طالب في نتيجة الثانوية العامة 2021

ونرصد في السطول التالية 4 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

2- كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة ومباشرة.

3- كتابة الاسم رباعي.

4- اختيار المحافظة، واختيار الشعبة سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو شعبة الأدبي.