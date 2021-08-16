استقرار أسعار اللحوم البلدي والمستورد.. وتجار: بسبب المخزون

استقرت أسعار اللحوم، البلدي والمستوردة في الأسواق عند مستوياتها، قبيل عيد الأضحى، فيما تواصل الدواجن تراجعاتها في الأسواق.

وقال تجار اللحوم بالغرفة التجارية، إنَّ أسعار اللحوم استقرت بسبب وفرة المعروض، وتراجع الطلب فيما تراجعت اسعار الدواجن لآليات العرض والطلب.

بدوره، قال محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، إنَّ أسعار اللحوم البلدى مستقرة بسبب المخزون، ووفرة المعروض، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار، لافتًا إلى أنَّ ثلاجات المواطنين ما زالت مكتظة باللحوم، فيما عدا بعض المناطق الراقية التي نشطت فيها حركة المبيعات نسبيًا.

وأوضح «وهبة»، لـ«الوطن»، أنَّ وفرة المعروض من اللحوم المستوردة أدت إلى استقرار البلدي، وساهمت إلى حد بعيد في تحقيق التوازن السعري.

ويباع الكندوز بسعر يتراوح بين 130 حتى 160جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا، السجق 110 - 125 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100-120 جنيهًا، وأسعار البفتيك والأستيك بين 110- 140 جنيهًا كما تباع اللحوم الضأن بسعر يبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات.

وفى سياق متصل، أرجع أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، استقرار أسعار اللحوم المستوردة، بسبب تحمس عدد كبير من المستوردين المصريين لمزيد من الاستيراد وسط ارتفاعا ت الاسعارالعالمية التي تتجاوز 4700 دولار للطن، وأغلب هؤلاء المستوردين أصحاب ملاءة مالية ضعيفة، كما ان هناك ركودا فى الشراء .كما ان ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا، وتراكم المخزون من اللحوم لدى الصين ادى الى تراجع الطلب العالمي للحوم.

ومن جهته، قال أحمد سعيد تاجر دواجن، إنَّ هناك تراجعا في سعر الدواجن بالأسواق، ليتراوح السعر بين 22 و24 جنيها للمستهلك، وهي أسعار مناسبة لكل الشرائح، وينصح بشراء كميات من البانيه، وتخزينها لتراجع أسعارها واعتبرها فرصة ذهبية للشراء، ورصد أن أسعار الدواجن البلدية تبدأ من 25 إلى 27 جنيهاً، ويتراوح سعر البط من 32 جنيهاً إلى 37 جنيهاً، ويتراوح سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» من 30 إلى 35 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر البيض البلدي بين 35 و40 جنيهًا للكرتونة.