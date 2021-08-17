حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الحمل بالطموح والإبداع وأبرز عيوبه الغضب وحب الامتلاك، ويغار على حبيبته، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، كما يتميز مواليد برج الحمل بسرعة غضبهم حال إهمال مشاعرهم والتقليل منها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ، ما يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها وتبدو شغوفا بالمعرفة.

حظك اليوم برج الحمل 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم سحرا وإشراقة ويعدانك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.