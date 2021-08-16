حظك اليوم برج الميزان الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر صفة الاتزان من أهم الصفات التي يعرف بها مواليد برج الميزان، فدائما ما يوصف بأنه رمانة الميزان بين أصدقائه، ويستعرض موقع جريدة «الوطن» خلال خدماته اليومية والمتنوعة التي يقدمها للقراء حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وحسن تصرف وقدرة على الإقناع، ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الميزان 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

من اليوم فينوس ببرجك تدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.