حظك اليوم برج العقرب الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد من أسوأ عيوب مولود برج العقرب الذكر، أنه كتوم لدرجة كبيرة، فهم شخصيات معقدة للغاية يصعب فهمها وقراءتها ولهذا يكونون معروفين في دوائرهم المقربة دوما بالغموض كالأحجية التي يصعب حلها، الا أنه يتميز بكونه شخصية غيورة بشكل كبير على الأشخاص المقربين منه، كما أنه صريح في حديثه مع الآخرين ودائما ما يوجه الانتقادات لهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات وخطوات جريئة، لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج العقرب 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على توطيد صداقاتك وعلاقتك بمن تحب، فقط اهتم بالحفاظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.