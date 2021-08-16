أتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم إلكترونيًا في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" للعام الدراسي المقبل 2021/2022، كما بدأ التقديم لاختبارات القبول أمس الأحد الموافق 15 أغسطس، ويستمر التقديم حتى الأربعاء 18 أغسطس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة امتحان القدرات إلكترونيًا، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز خطوات الحجز لامتحان القدرات 2021 لطلاب مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا.

خطوات الحجز لامتحان القدرات 2021 لطلاب مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا

1- الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- وبعدها يتم إدخال بيانات الطالب الأساسية ثم الضغط على حفظ.

3- ثم يتم تسجيل الرغبات من قبل الطالب.

4- ستظهر قائمة مدارس المتفوقين، وعندها يبدأ الطالب في ترتيب الرغبات الظاهرة أمامه من القائمة.

5- بعدها يحفظ التطبيق تلقائيًا كافة البيانات بمجرد ترتيبك رغباتك.

6- وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يلزم طباعة تقرير التقدم الذي يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير).

7- وتكون طباعة التقرير عن طريق الضغط على أيقونة (الطابعة) التي تظهر في شريط الأدوات الذي يظهر أعلى التقرير.

8- وفي النهاية يتم طباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها وإلحاق المستندات بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- إيصال تحصيل الرسوم الذي يدل على سداد المصاريف والرسوم المطلوبة.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.