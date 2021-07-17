موعد التقديم في مدارس STEM 2021 محافظة كفر الشيخ.. الشروط والمصروفات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن موعد التقديم في مدارس STEM 2021 محافظة كفر الشيخ، وذلك بدءً من غد الأحد حتى الأول من أغسطس المقبل، حيث يتسابق أولياء الأمور في التقديم لأبنائهم الحاصلين على الشهادة الإعدادية بتلك المدارس لاعتمادها على الابتكار والبحث العلمي للمراحل الدراسية المتعاقبة، ومدتها 3 سنوات.

وتهتم هذه المدارس بالمتفوقين في البحث العلمي بمجال العلوم والرياضيات، خاصة أنها مجهزة بوسائل التعليم الحديث فضلًا عن دعم الابتكارات ومشروعات الطلاب، ولها شروط عديدة يجب استيفائها.

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وسيكون موعد التقديم في مدارس STEM 2021 محافظة كفر الشيخ، والمحافظات الأخرى بدءً من غد الأحد حتى الأول من أغسطس المقبل، حيث يجرى التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا، وذلك عبر إنشاء حساب للطالب وملء الاستمارة الإلكترونية، وبعد انتهاء مهلة التقديم تُطبع الاستمارة، ويذهب بها الطالب وولي أمره للمدرسة المتقدم إليها.

شروط دخول مدارس STEM 2021 محافظة كفر الشيخ

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط دخول مدارس STEM 2021، وتتمثل في التالي:

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر المقبل.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 98% في الشهادة الإعدادية.

- أن يكون مجموع الطالب في إتمام التعليم الأساسي لايقل عن 95%.

- أن يكون حاصلًا على الدرجات النهائية في مادتين من مواد «الإنجليزية، والعلوم والرياضيات».

- أن يجتاز الاختبارات المقررة من الوزارة.

شروط دخول مدارس STEM 2021.. الاختبارات

كما أعلنت الوزارة عن اختبارات مدارس STEM، وهي كالتالي:

- اختبارات طبية وشخصية.

- مقابلات مع الطالب المتقدم.

- اختبار الذكاء العالمي.

- اختبارات مادة العلوم.

- اختبارات في مادة الرياضيات.

- اختبارات مادة اللغة الإنجليزية.

- اختبارات قدرة الطالب الذهنية وقياس مستوى الطالب.

- اختبار قياس المعلومات التراكمية.

مدارس STEM 2021.. الأوراق المطلوبة

ويتطلب التسجيل في مدارس STEM 2021، عددًا من الأوراق، وهي:

- التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم.

- بعد انتهاء مدة التقديم يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم وتقديمها للمدرسة.

- وضع صورتين شخصيتين على الاستمارة.

- أصل وصورة من الشهادة الإعدادية.

- شهادة الميلاد المميكنة وصورة منها.

- تسليم ورق الطالب لمدارس STEM 2021.

مصاريف مدارس STEM 2021 بالمحافظات

تختلف مصاريف مدارس STEM 2021 عن بقية المدارس، حيث تبلغ المصاريف نحو 3 آلاف جنيه، تشمل تأمين اللاب توب الذي يتسلمه الطالب، ومع انتهاء الدراسة بعد يتسلم الطالب 2000 جنيه ويسلم اللاب توب.

أماكن مدارس STEM في مصر 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أماكن مدارس STEM في مصر 2021، وذلك في محافظات (كفرالشيخ - المنوفية - الإسكندرية - الدقهلية – الإسماعيلية - البحر الأحمر - الغربية - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الشرقية - قنا- المنيا - بني سويف».