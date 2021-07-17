ما هي اختبارات مدارس STEM؟.. اعرف الشروط وموعد اللجنة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات مدارس STEM، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أنَّ الاختبارات تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق الموافق 18 من نفس الشهر، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية اختبارات مدارس STEM:

1- اختبار في مادة الرياضيات.

2- اختبار المتقدم في مادة العلوم.

3- اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية.

4- اختبار الذكاء العالمي IQ.

5- مقابلة شخصية للطالب.

وترصد «الوطن» أيضاَ شروط التقدم للامتحان للالتحاق بمدارس STEM:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم على 18 عاماً اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

3-أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2021.

4- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة «مادة 1» من من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2012.

5- أن يكون الطالب خالياً من أي أمراض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة.

6- أن يكون الطالب حالاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

* أن يكون مجموع الطالب 274.5 درجة فأكثر من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه المرحلة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

*أن يكون مجموع الطالب 266 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية ويشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقدم لقبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات الجيزة وبني سويف وقنا والمنيا وسوهاج والقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والفيوم والغربية والعبور والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسيوط والأقصر والشرقية وسرس الليان بالمنوفية ومدينة السادات بالمنوفية.