طلاب مدارس «STEM» يؤدون امتحاني الكيمياء والفيزياء

أدى 1179 طالبا/ طالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء، والفيزياء»، في اليوم التاسع عشر والأخير من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أنّ امتحانات الثانوية العامة في يومها الـ19 سارت بشكل جيد؛ لطلاب مدارس STEM، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وفى ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وجّه الدكتور رضا حجازي، خالص الشكر للمديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوى الجمهورية، وجميع الجهات التي شاركت الوزارة في تنفيذ الامتحانات، متمنيًا لطلبة الثانوية العامة النجاح والتوفيق.